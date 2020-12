Roma, ordine dei Medici Veterinari: Teresa Bossù riconfermata alla presidenza

Riconfermata Teresa Bossù alla presidenza dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e Provincia: la presidente in carica sarà alla guida dell'Ordine dal 2021 al 2024. Teresa Bossù, laureata in Medicina Veterinaria presso l'Università degli Studi di Perugia, dirige anche il laboratorio Controllo ufficiale e il Centro Regionale per gli enterobatteri patogeni presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, a Roma.

Rinnovata anche la carica del Dr. Sebastiano Chiea, il vicepresidente, quella del segretario Dr. Vitantonio Perrone, e del tesoriere Dr. Emanuele Ricci. «Questo secondo mandato è motivo di grande soddisfazione e ci permette di continuare il lavoro che il consiglio aveva iniziato e che ha subito un rallentamento per via del Covid19» ha detto la rieletta Bossù.

Nonostante le criticità legate alla pandemia da coronavirus in corso si è dichiarata pronta a proseguire il lavoro svolto finora: «E’ importante sottolineare che anche la veterinaria sta lavorando per il miglioramento di questa drammatica situazione epidemiologica. L'Ordine dei Medici Veterinari di Roma profonderà il proprio impegno nel cercare di far cogliere la complessità di una professione, la nostra, che contribuisce in maniera determinante a fornire una chiave di lettura dei meccanismi che governano il mantenimento dell'equilibrio del sistema uomo - animale - ambiente».

