Roma, donna tenta di uccidersi con il gas, stabile evacuato: salvata dalla Polizia

Una signora di 60 anni, depressa e sola, ha cercato di uccidersi aprendo il gas del forno e dei fornelli in cucina che in breve tempo ha suturato l’appartamento. Il dramma è accaduto martedì verso le 21, in un’abitazione di via Goffredo Ciaralli, fra la via Nomentana e San Basilio. Sono stati alcuni agenti delle volanti che sono intervenuti nel giro di pochi minuti. I poliziotti hanno messo in pratica la procedura di sicurezza: non hanno suonato alcun citofono, operazione che avrebbe potuto creare una scintilla che sarebbe stata fatale.Al momento dell’intervento i condomini erano in strada preoccupati del forte odore di gas che proveniva dallo stabile. Un vicino ha consegnato la chiave dell’appartamento della donna alla polizia che vi ha fatto irruzione. All’interno l’aria era irrespirabile proprio a causa del gas. Gli agenti hanno subito chiuso il gas ed hanno aperto le finestre della casa. La donna è stata trovata sdraiata sul suo letto, intontita da farmaci ed alcol. E’ stata portata in ospedale da un’ambulanza, non è grave. La signora è vedova, vive da sola ed è depressa. Per questo ha cercato di farla finita ma mettendo a rischio l’incolumità dei vicini.