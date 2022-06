Tentato omicidio per un piatto di riso della mensa della Caritas: coppia aggredisce a coltellate un senzatetto

Una lite per “un pugno di riso” in più è finita nel sangue: la vittima è stata portata in pronto soccorso con una ferita da taglio che ha reciso il tendine e dovrà essere operata. È quello che è accaduto martedì sera, verso le 20.30, in Piazza dei Siculi, dove una lite tra senzatetto per una cena della mensa della Caritas è degenerata. Gli aggressori sono stati identificati da un testimone: si tratterebbe di una coppia, la donna, Monia. N, ha quarantotto anni, l’uomo, Rubesh. N, è un quarantunenne di origini algerine. I due sono stati arrestati dalle forze dell’ordine che pattugliavano la zona. Per loro l’accusa è di concorso in reato con circostanze aggravanti dovute all’uso di un’arma. Ieri, con giudizio direttissimo, è stato stabilito per entrambi il divieto di ingresso nel comune di Roma fino alla prossima udienza che ci sarà a settembre.

Il fatto

Sono le 20.30 di martedì sera, la vittima ha preso il suo pasto, un piatto di riso, presso la mensa della Caritas e si è fermata a consumarlo nelle vicinanze, sedendosi su una panchina di Piazza dei Siculi. Qui viene raggiunta dalla coppia di senzatetto. A farsi avanti per prima, secondo le testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, è stata la donna che gli ha chiesto la cena. Al rifiuto è seguita un’accesa lite in cui è intervenuto anche il suo compagno, armato di coltello. Una lama di 18 centimetri con cui si è scagliato contro il suo avversario, recidendogli il tendine vicino al polso. La vittima è riuscita a scappare e allertare le forze dell’ordine. La polizia intervenuta poco dopo ha rintracciato i due aggressori vicino ad un accampamento; i vestiti di lui erano ancora sporchi di sangue mentre la donna aveva il coltello all’interno del suo zaino. Entrambi vivono di elemosina e hanno precedenti penali: lui per tentato omicidio e rapina, lei per molestie.

Il pubblico ministero ha richiesto, per via dei precedenti penali e del pericolo di recidiva, che non possano vivere o transitare nel comune di Roma fino alla data della prossima udienza. Una misura che è stata accolta anche dal giudice.