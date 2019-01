Forzano la serranda di un negozio: arrestati un 40enne e tre minori a Tivoli

I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno arrestato quattro persone, un 40enne e tre minorenni romani, sorpresi a forzare la serranda di una parafarmacia in via Pericle Pozzilli, a Tivoli Terme. Nel corso di alcuni controlli notturni, i militari hanno notato un uomo completamente vestito di nero che stava armeggiando sulla serranda dell'esercizio commerciale, coperto da altri tre che fungevano da «vedette»; alla vista degli uomini in divisa hanno dato l'allarme, mettendo in fuga il complice che si è dileguato a piedi. I tre, invece, sono saliti a bordo di un'autovettura con ancora un'altra persona alla guida, ma i carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati.



A terra, a ridosso della saracinesca, sono stati rinvenuti numerosi arnesi da scasso tra cui piedi di porco, un crick idraulico e un avviatore, poi sequestrati. Nel bagagliaio del veicolo sono stati poi rinvenuti altri attrezzi e le targhe del mezzo stesso, smontate per impedirne l'identificazione. Dai primi accertamenti, l'auto è risultata intestata al complice alla guida. Al termine del rito direttissimo, il 40enne è stato sottoposto all'obbligo di presentazione in caserma, mentre i minori sono stato portati presso il Centro di prima accoglienza minori di Roma, come disposto dalla Procura della Repubblica per i minorenni. Le indagini proseguono per trovare il quinto complice.

