Roma, tenta di buttarsi dal cavalcavia della Pontina: salvato 42enne

Tentativo di suicidio sventato questa mattina alle nove sulla via Pontina. Un 42enne seduto a calvacioni sul parapetto di un cavalcavia all’altezza di via Strampelli aveva deciso di farla finita. Sul posto, fortunatamente, sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Spinaceto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale che hanno evitato il peggio. Dopo aver bloccato, la strada le forze dell’ordine sono riuscite a calmare l’uomo, a bloccarlo e trarlo definitivamente in salvo. Il 42enne è stato quindi portato all’ospedale più vicino per le visite del caso. © RIPRODUZIONE RISERVATA