Roma, tenta di uccidersi davanti alla sede della Caritas: salvato dalla polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esquilino, sono riusciti a salvare un uomo con intenti suicidi. È successo ieri quando, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, mentre passavano per via delle Sette Sale, all'altezza della «Caritas», tra via Cavour e il Colosseo, hanno notato un volontario in servizio presso la struttura che ho richiamato la loro attenzione, indicandogli un uomo che si era infilato un piccolo temperino metallico all'altezza della gola e stava perdendo molto sangue.I poliziotti si sono avvicinati all'uomo, un 45enne romeno senza fissa dimora che, pallido in volto e sul punto di svenire, ripeteva di voler morire. Gli agenti hanno subito richiesto l'intervento di personale del 118 ma, vista la gravità della situazione e la momentanea mancanza di un dottore, con le dovute cautele hanno soccorso l'uomo estraendogli dal collo il temperino e tamponando la ferita sino all'arrivo del 118. Il 45enne è stato trasportato in ospedale per le cure del caso al termine delle quali è stato rilasciato