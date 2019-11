Tenta di impossessarsi di un orologio da 120 mila euro, romeno arrestato dai carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fingendosi interessato all'acquisto di un prezioso orologio del valore di 120mila euro, dopo aver letto una inserzione in un portale online dedicato, un romeno di 56 anni ha contattato il proprietario, concordando un appuntamento in un lussuoso hotel del Centro Storico di Roma per visionare il "gioiello" da polso. All'incontro il proprietario dell'orologio si è presentato con il figlio. Dopo aver scambiato qualche parola sulla loro comune passione, il cinquantaseienne ha chiesto di visionare il prezioso orologio. È a quel punto che, pensando di farlafranca, ha tentato di scambiare la scatola contenente il prezioso con un'altra - vuota - che ha riconsegnato alvenditore. La messinscena è stata però smascherata. A quel punto l'uomo ha tentato di darsi alla fuga con il bottino spintonando con violenza il proprietario dell'orologio. Fortunatamente il figlio della vittima è riuscito a placcare il truffatore che, dopo pochi istanti, è stato consegnato ai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina. I militari lo hanno arrestato con l'accusa di tentata rapina impropria.