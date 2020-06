Roma nord, bomba d'acqua improvvisa: traffico subito in tilt

In viaggio verso Roma, nebbia e pioggia Un' autostrada di ricordi, di incontri, di affinità e voglia di parlare Di cose che sono state e che non sono più pic.twitter.com/l1ZtI9Bauh — Gabry 🇪🇺 (@rosadineve) June 16, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una pioggia torrenziale e improvvisa si sta verificando nella Capitale , in particolare nel quadrante nordest della città. Laaveva emanato un bollettino in cui avvertiva che ci sarebbero state forti piogge a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 16 Giugno.Sui prevedono infatti «precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, specie sui settori orientali». Al momento sono infattii quadranti più colpiti: è infatti in corso una bomba d'acqua «Sulla base dei fenomeni previsti, il Centro Funzionale Regionale ha valutato una(Ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle Zone di Allerta: E (Aniene) ed F (Bacini Costieri Sud)», si legge.Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verdeo al numero