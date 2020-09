Troppi fattacci di sangue, aggressioni e persino cadaveri ripescati nel Tevere. A due passi dalla movida di Trastevere, a Roma, sotto a ponte Sisto e ponte Mazzini, le banchine del fiume si trasformano spesso in luoghi pericolosissimi in cui si consumano, e si sono consumati, episodi brutali e inquietanti. Anche omicidi. E quando le forze dell'ordine vanno a guardare i filmati delle telecamere già presenti in zona, le immagini non aiutano come dovrebbero. Perché quei circuiti sono vecchi.

Roma, omicidio sul Tevere: «Galioto ha ucciso per rapina», sospetti per un terzo caso

Roma, Galioto perseguitava i clochard: sulla sua vittima anche i morsi del cane

Per questo, si è deciso di installare un sistema di videosorveglianza nuovo e ancora più mirato che guardi, giorno e notte, quello che succede nelle banchine e combattere il degrado che ormai fa da padrone.

Roma, «Il romeno ucciso da Galioto». Sul Tevere c'erano i testimoni

La giunta Raggi, nel progetto delle telecamere che costeranno circa 40mila euro, specifica che servono occhi elettronici su quell'area, definita una delle aree più sensibili del territorio capitolino» e ammette che ormai è una questione di sicurezza scappata di mano.

Non è insolito, infatti, che chi va a correre lungo il Tevere spesso trovi macchie di sangue sulla balaustra oppure detriti e segni di colluttazione in banchina. Anche questa estate è successo.

Pulizia e sicurezza, un piano per il Tevere «Sia Parco nazionale»

Si spiega infatti che serve «consentire la registrazione ed il controllo di scenari atti a supportare le forze di polizia nell'attività di prevenzione e contrasto delle illegalità, e soprattutto per soddisfare l'esigenza dei cittadini di una più diffusa ed efficace salvaguardia dei beni pubblici e di rispetto delle condizioni di sicurezza». E si dice che servono videocamere nuove con «interventi di ammodernamento ed implementazione degli impianti di videosorveglianza attualmente installati con sistemi tecnologici più attuali».