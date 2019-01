Telecamere in parchi e stazioni niente fondi, bando mai partito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dovevano essere sistemate nei parchi cittadini, ma anche vigilare su stazioni, piazze, viadotti, mercati della Capitale. D'altronde le telecamere sono considerate da almeno una quindicina d'anni la panacea di tutti i mali per Roma, almeno sul fronte della sicurezza urbana. Come tante volte successo già in passato, però, anche del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana, firmato lo scorso 5 luglio da Virginia Raggi con il prefetto Paola Basilone, di concreto per le strade si vede ancora poco. Le nuove videocamere intelligenti, che erano state annunciate giù più di un anno fa, devono ancora arrivare e quelle integrate con hotel, negozi e ristoranti sembrano un progetto ancora lontanissimo.L'ALLARMEL'esigenza di garantire un maggiore controllo in città, a partire proprio dai parchi pubblici, era scattata dopo l'aggressione ai danni di una studentessa finlandese, violentata non lontano dalla stazione Termini, e in seguito allo stupro di una clochard tedesca avvenuto a distanza di pochi giorni nel parco monumentale di Villa Borghese, a settembre del 2017. Dieci mesi dopo è arrivata la firma del protocollo, tra Campidoglio e Prefettura, che individua le aree da mettere prioritariamente sotto sorveglianza «per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e di qualsiasi forma di illegalità, oltre che per assicurare il rispetto del decoro urbano»: parco del Colle Oppio; parco dei Ravennati, nell'area verde adiacente la stazione di Ostia Antica; giardini Nicola Calipari di piazza Vittorio; piazza dei Giureconsulti nel quartiere Aurelio; Nuovo Mercato Esquilino; largo Preneste; piazza Euclide; piazza Benedetto Cairoli; piazza Guglielmo Marconi all'Eur; Porta Maggiore; piazza Conca D'Oro; viale Paolo Ferdinando Quaglia a Tor Bella Monaca; parcheggio della stazione ferroviaria di Ponte Galeria; viadotto di corso Francia.I TEMPIPer seguire lo sviluppo di questo piano, varato in seguito al decreto Minniti in materia di sicurezza delle città, è stata istituita una cabina di regia a Palazzo Valentini, composta da rappresentanti delle forze dell'ordine e della polizia locale. Ma l'installazione delle telecamere è ancora lontana dall'essere completata. Dal 2017, intanto, il Comune è ancora alla ricerca di risorse e finanziamenti per dar vita a quei progetti presentati all'indomani delle tragedie. Ci sarebbero due milioni di euro stanziati dal Governo, che devono però ancora esser trasmessi a Roma Capitale. Poi dovrà essere redatto il bando di gara, per arrivare ad aggiudicazione non prima di alcuni mesi.LE NORMESi attende ancora anche per l'approvazione definitiva del nuovo regolamento comunale di polizia urbana, che permetterebbe di incrementare i controlli dei vigili urbani. Il testo è pronto da più un anno, ma attende ancora il via libera dell'assemblea capitolina. Finora, inoltre, sono stati aperti tre centri anti-violenza nel V, VI e VII Municipio - territori di periferia come Tor Bella Monaca ma anche semicentrali come San Giovanni - e a breve se ne aggiungeranno altri due altri nel I e III Municipio, tra il centro storico e Monte Sacro.