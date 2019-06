Tecnologia e start up per le città: al via “Face the city challenge”

Trasformazioni tecnologiche pe cambiare la propria città: prende oggi il via “Face the city challenge”, la call di Urban Tech WorkLab per selezionare startup e talenti individuali con soluzioni innovative per le città, un prog ramma lanciato da LVenture Group e dalla Regione Lazio. Team già formati o talenti individuali pronti a unirsi a una startup possono candidarsi sino al 27 agosto, facendo application sul sito internet www.urbantech.lventuregroup.com. Al termine del programma, i partner Linkem, Sara Assicurazioni e Toyota selezioneranno una startup ciascuno per sviluppare un Proof of Concept in collaborazione con Cariplo Factory,e riceveranno inoltre un premio. Le startup selezionate per Urban Tech WorkLab svolgeranno il programma nell’Hub di LVenture Group e LUISS EnLabs, presso la Stazione Termini di Roma: un ecosistema ad alto tasso di contaminazione, dove startup, corporate, investitori, business angel e mentor lavorano quotidianamente fianco a fianco per la creazione di nuova imprenditorialità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA