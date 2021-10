Mercoledì 6 Ottobre 2021, 10:20

Riparte dopo mesi e mesi la stagione teatrale ad Arsoli, borgo vicino a Subiaco nell’alta Valle dell’Aniene. Al teatro comunale della cittadina, recentemente ristrutturato e ampliato, frequentatissimo nonostante le distanze, la stagione teatrale aprirà i battenti sabato prossimo alle 21 con un omaggio a Rino Gaetano nel quarantennale della scomparsa del cantautore, con lo spettacolo “Chi mi i manchi sei Tu”. Ad interpretare le canzoni del cantautore sarà Marco Morandi figlio di un mostro sacro del pop italiano e Claudia Campagnola che veste i panni di una groupie che ci riporterà alle atmosfere degli anni’60 e 70. Ad esporre il programma teatrale della stagione di Arsoli i due direttori artistici dell’associazione “Settimo Cielo” che gestisce il teatro comunale in collaborazione l’Atcl (Associazione teatrale fra i Comuni del Lazio).

«Confidiamo che non ci saranno chiusure quest’anno e che potremmo offrire al nostro pubblico una stagione completa, in piena sicurezza – hanno detto i direttori artistici Gloria Sapio e Maurizio Repetto - e con un regime meno stretto per quanto riguarda le disponibilità dei posti. Abbiamo creato una stagione con molti spettacoli adatti a tutti, sia in fascia serale che pomeridiana. Crediamo sia assolutamente necessario che la comunità ritrovi il suo teatro e che i bambini abbiano il più possibile modo di frequentarlo dopo due anni di stallo nella programmazione per le scuole». La programmazione presentate per ora è fino a dicembre ma successivamente verrà allestita anche l’altra che arriverà a fine aprile. Il teatro di Arsoli è stato creato grazie ai fondi regionali in un’ampia sala del palazzo comunale e recentemente è stato rimesso a nuovo.

Dopo il 9 ottobre la stagione proseguirà con il teatro canzone e il 23 ottobre andrà in scena “Far finta di essere Gaber” , poi due gli appuntamento speciali il 30 ottobre e il 25 novembre con “La Paura mangia l’anima” di Fassbinder e “Come tutte le ragazze libere” di Tanja Siljivar. A dicembre spettacoli teatrali inerenti al periodo di festa con “Giannino Stoppani in arte Burrasca“ il 4 dicembre e “Lets Sing, Ti racconto il Natale“ il 18 dicembre, dove una Jazz Band reinterpreta i brani più conosciuti del Natale con la complicità del pubblico e degli attori di Matuta Teatro. Se ad Arsoli la stagione teatrale parte questo fine settimana, nel nuovo teatro Narzio di Subiaco, inaugurato a giugno, è stata solo stipulata ad agosto una collaborazione con l’Atcl ma non c’è ancora il programma.