Roma, al Teatro Centrale il party di beneficenza della onlus Happy Family Grajau

Una maglietta per supportare chi aiuta i più bisognosi. La onlus Happy Family Grajau, metterà a disposizione le proprie magliette celebrative in occasione della festa invernale dell'associzone. Il party si terrà il 31 gennaio alle 20.30 al Teatro Centrale di Roma, in via Celsa 6, e potrà essere acquistata con un'offerta di base a partire da 30 euro.

La Happy Family Grajau è una Onlus che si occupa principalmente di bambini, adolescenti e delle loro famiglie e nel corso degli anni ha fornito aiuti di varia natura, spesso anche attraverso attività di volontariato da parte dei propri componenti. Opera sia in Italia ed in particolare a Roma (significativa la collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma e l’Istituto Neurotraumatologico Italiano, ma non solo), che all’estero dove sostiene attivamente le missioni delle Suore Dorotee di Don Luca Passi e nello specifico con il Centro educativo “Santa Dorotea”, che si trova nel Parque Residencial Cocaia (zona di Grajaù), uno dei quartieri più degradati e poveri della periferia sud di San Paolo del Brasile, con un alto indice di criminalità e violenza. Grazie al lavoro dei volontari e delle sorelle della missione oltre 180 ragazzi, tra i 6 ed i 15 anni, occupano il tempo “non protetto” dalla scuola in attività didattiche e sportive; dove HFG ha ristrutturato tra le altre cose, le palestre, le aule ecc in modo che il Centro diventasse un luogo di aggregazione sociale del quartiere.

Tornando all’Italia HFG ha donato un camper pediatrico in grado di aiutare i bambini che hanno difficoltà – economiche, logistiche ecc – per poter ricevere le cure più adeguate, anche a domicilio. Nuova anche la collaborazione con l’Umberto I, anch’essa nata per aiutare e migliorare la vita dei piccoli degenti. Ogni due anni, HFG realizza due borse di studio per altrettanti ragazzi che hanno l’opportunità di sviluppare, e conoscere i propri talenti con un soggiorno studio in Italia. L’ultimo progetto attivato è nato dopo un viaggio di Stefano Fazi, Andrea e Simone de De Petris (tre dei fondatori dell’Onlus) a Bukavu una città della Repubblica Democratica del Congo, nel villaggio di Mbobero situato nella regione orientale del paese. Vedere quei luoghi in prima persona ha convinto gli amici di HFG, di portare L’“Happy style” in un terra martoriata dalle guerre civili attraverso il supporto alla realizzazione dell’Ecole Primaire (con grembiuli, materiale didattico, banchi, ecc..) e soprattutto garantendo per cinque anni l’alfabetizzazione e l’istruzione di base, uniche ancore di salvezza per sottrarsi alla povertà assoluta e alla necessità di svolgere lavori in condizioni disumane.

