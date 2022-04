Giovedì 14 Aprile 2022, 00:34

Per ora, l’unica cosa sicura è che almeno fino a fine anno rimarranno così come sono oggi. Sono i dehors, gli spazi all’aperto concessi a tutti i locali che somministrano alimenti e bevande, nati come strumento per combattere la crisi e, rapidamente, trasformatisi in una specie di casba priva di regole o con regole decisamente poco rispettate. Hanno occupato i bordi delle strade, spesso sottraendo legalmente posti auto. Se ne vedono realizzati con i pallet di legno, in ferro battuto, più o meno decorati e più o meno essenziali.

Tavolini, c’è la proroga

Per il settore della ristorazione sono stati fondamentali per riavviare il sistema dopo lo stop legato alla quarantena del 2020. Ma ora richiedono una disciplina: l’emergenza sanitaria è finita, quella commerciale ancora no. Ieri pomeriggio, riunione all’assessorato al Commercio: al tavolo, l’assessore alle Attività produttive, Monica Lucarelli, e quello alla Mobilità, Eugenio Patané. Poi, la sovrintendenza capitolina, il Comandante generale della Polizia locale. Insieme a loro, anche i rappresentanti dell’assessorato alla Cultura e il presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni (Pd). Dall’altro lato, le varie associazioni di categoria: Cna, Confesercenti, Confcommercio e Confartigianato. Siamo ancora alle schermaglie preliminari: dopo Pasqua è fissata una nuova riunione operativa per iniziare a buttar giù un piano concreto. Al momento, la certezza è che le attuali concessioni saranno prorogate fino a fine anno, con quello che al Commercio, definiscono un “provvedimento ponte”.



L’OBIETTIVO

L’obiettivo dichiarato, però, è quello di regolamentare l’intero sistema. Quindi, questo significa uniformare le tipologie di arredo per quel che riguarda i materiali da utilizzare e i colori. Insomma, fermare quel melting pot fatto di tende di plastica alternate a assi di legno o ferro battuto. Per questo era presente al tavolo la sovrintendenza capitolina che dovrà “dettare” gli elementi estetici da inserire nei nuovi dehors.

C’è poi il problema dei problemi: le dimensioni e i controlli dei dehors. Anche prima della pandemia, le cronache romane sono state abbondantemente alimentate da blitz dei vigili urbani che sequestravano tavoli e sedie di pizzerie e ristoranti. Che il giorno dopo li rimettevano in strada da capo tanto che, a forza di sequestrare, i depositi della Polizia locale si sono riempiti più volte. L’idea che aleggia in Assessorato è quella di dotare ogni dehors di un QR code - quel quadratino composto di moduli neri disposti in uno schema bianco - che consenta di rendere immediatamente disponibile ai controlli tutte le informazioni necessarie. Solo che, oltre che creare questo Code, occorre anche renderlo leggibile sui palmari e i telefonini dei Vigili urbani.

LE LIMITAZIONI

Terzo problema da affrontare di qui a fine anno sarà quello di rivedere la classificazione di alcune strade oggi considerate di grande viabilità e, quindi, soggette ad alcune limitazioni nella concessione di spazi per realizzare i dehors. Spiega l’assessore Lucarelli: «Per arrivare all’ok della Giunta è necessario affrontare alcune tematiche chiave. Tra queste è importante sottolineare la soluzione chiesta dall’assessore Patanè per rivedere alcuni punti del Piano generale del Traffico urbano e declassare alcune strade che attualmente fanno parte della grande viabilità, e quindi non soggette all’installazione di pedane e tavoli esterni, a viabilità ordinaria. Ho chiesto alle associazioni di fornirmi una lista dettagliata di vie che dovranno cambiare la “classificazione”, in modo tale da avere un lavoro celere e mirato perché fatto dagli addetti ai lavori».