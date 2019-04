Dal 3 al 5 maggio alla Fiera di Roma la mostra internazionale del tatuaggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si terrà dal 3 al 5 maggio alla Fiera di Roma, in via Portuense 1645, il XX International Tattoo Expo. Ci saranno 400 tatuatori da ogni parte del mondo e tutte le tatoo star dal Giappone, dall'America e dall'Europa. Gli artisti della rotativa trasformeranno l'hangar della Fiera in un hub, un pianeta interamente ink-related, un labirinto di macchinette, aghi e pelle che si tingerà sotto il tocco degli esponenti dei migliori studi di fama mondiale per festeggiare il ventesimo anniversario di un evento che si fa al tempo stesso rituale, artistico, trendy e mondano con ospiti i più grandi tatuatori della scena.Ci saranno tra gli altri Sensei Honda, direttamente da Itoshima in Giappone, uno degli unici tre maestri giapponesi che ancora tatuano esclusivamente con tecnica Tebori senza mai usare la macchinetta; Calvin Ngo da Singapore, che propone uno stile giapponese estremamente rigoroso nella scelta dei soggetti e nella loro realizzazione; Dani Guiraone, freschissimo primo classificato a Siviglia con i suoi tatuaggi in black’n’gray, dalla Spagna; il britannico Jakub Hendrix e lo svedese Jimmy Jhonsson, che realizzeranno per il contest finale di domenica 5 maggio un tatuaggio a 2 mani creando una sorta di art fusion su pelle;