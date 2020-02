Roma, tassista aggredito: ai domiciliari il 25enne che ha provato a rubare il veicolo

La corsa in taxi assieme ad altre tre persone, la rabbia al momento del conto e poi il gesto violento. È finito ai domiciliari il 25enne dell'Ecuador che ieri all'alba ha aggredito un tassista nel tentativo di rubargli l'auto a Montespaccato, in via Rivarossa, periferia di Roma. Il giovane, fermato per le accuse di rapina, lesioni, resistenza e interruzione di pubblico servizio, dovrà ora affrontare il processo.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 6.30 il tassista ha prelevato quattro clienti in via Casilina, portandoli in via Gattinara. Al momento di pagare il conto uno dei passeggeri ha iniziato a dare in escandescenza e ad aggredire il tassista provando a mettersi alla guida del mezzo e danneggiando anche la carrozzeria.



