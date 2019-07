Roma, concerti allo stadio Olimpico: task force contro gli ambulanti

Ogni concerto allo stadio Olimpico, controlli raddoppiati interforze. Come ieri sera durante l'esibizione del cantante Ultimo con 62.322 spettatori. Anche per questo evento la Questura di Roma ha predisposto un efficace modello organizzativo di sicurezza. In particolare è stata realizzata una task force, coordinata dal commissariato di Polizia Prati, diretto da Filiberto Mastrapasqua, a cui ha partecipato personale della divisione della Polizia amministrativa della Questura, del comando provinciale della Finanza e del comando della Polizia locale. Sotto la Particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell'abusivismo commerciale: 5 persone sono state denunciate perchè inottemperanti al provvedimento del foglio di via obbligatorio emesso da Questore di Roma, così come altre 5 perché vendevano merce contraffatta nei cui confronti il Questore di Roma ha emesso altrettanti fogli di via obbligatori e la merce è stata sequestrata. Sono state sanzionate amministrativamente 13 persone per mancanza di autorizzazione per la vendita di merce e/o bevande mentre una persona per occupazione abusiva di suolo pubblico. La Finanza ha multato cinque chioschi bar per mancanza di emissione di scontrini e fatture.

