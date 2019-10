© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa che i vigili se ne accorgano, ci pensa il web a sbugiardare il trucco meschino del proprietario di una vettura parcheggiata ieri in via del Traforo a Roma: per non farsi riconoscere dalle telecamere dei varchi della Ztl, l'imbroglione ha parzialmente coperto con carta e nastro adesivo la targa dell'auto. In attesa della multa, le foto dell'espediente che girano sul web qualificano l'automobilista per quello che è.aaa