Vaccino influenzale, il Tar Lazio: «CTS attesti le evidenze scientifiche sull'obbligo»

Il Comitato Tecnico Scientifico entro 20 giorni dovrà presentare al Tar del Lazio una relazione che attesti evidenze scientifiche del provvedimento che rende obbligatorio nel Lazio la vaccinazione antinfluenzale per gli over 65 e il personale sanitario. La decisione è inserita in una serie di ordinanze pubblicate nell'ambito di quattro ricorsi proposti da una serie di medici, personale sanitario, e persone di età pari o superiore a 65 anni.

In contestazione c'è l'ordinanza regionale che ha stabilito dal 15 settembre l'obbligo della vaccinazione per l'infuenza per chi ha più di 65 anni e per medici e personale sanitario e che ha introdotto una forte raccomandazione del vaccino per tutti i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. L'ordinanza ha disposto anche il rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per gli over 65.

Il Tar ha considerato che i ricorrenti contestano, anche sotto il profilo scientifico, le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato «sostenendo che la somministrazione del vaccino antinfluenzale possa portare ad un abbassamento delle difese immunitarie e, pertanto, l'introduzione di un obbligo a riguardo (in relazione alle categorie sopra indicate) possa portare ad un aumento del rischio di contrarre il Covid-19».

In più, considerato che nell'ordinanza regionale si dà atto che è stato sentito sul tema il Comitato Tecnico Scientifico, per decidere sulla fondatezza del ricorso e sulla eventuale sospensiva, il Tar ha ordinato al Comitato Tecnico Scientifico di relazionare sul tema, indicando, «se le misure adottate con il provvedimento impugnato siano coerenti, sotto il profilo scientifico; se i rischi paventati in ordine agli effetti della vaccinazione antinfluenzale sul sistema immunitario trovino conferma nelle conclusioni cui è pervenuta la prevalente comunità scientifica». Prossima udienza in camera di consiglio il 4 agosto.

