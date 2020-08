L'ultima settimana agostana si apre con non pochi cantieri in città. Molti dei quali andranno avanti fino a settembre, quando riapriranno scuole e uffici e il traffico sarà maggiore di adesso.

Sul fronte delle grandi arterie, possibili disagi a via Prenestina, da oggi 24 agosto all'11 settembre, nel tratto tra via D'Alviano e via Muzio Attendolo in direzione Gra per lavori di rinnovo del manto stradale.

Flaminia, da domani senso unico alternato sul Ponte Cremera

Fino al 5 settembre andranno avanti i lavori di manutenzione sul Ponte del Rio Cremera posto sulla via Flamina, all'altezza del Gra verso Labaro. Circolazione a senso unico alternato e limite di velocità a 30 Km/h. Cantieri al via oggi anche a largo La Loggia: qui, fino al’11 settembre, carreggiata ridotta dalla Portuense a viale Sirtori e da via dei Colli Portuense in direzione di via Frattini. Stesse limitazioni anche a via di Acqua Acetosa Ostiense, per rifare l'asfalto.

Da oggi e fino al 18 febbraio del prossimo anno i lavori di consolidamento a via Stebini comporteranno un restringimento della carreggiata, il divieto di fermata e il limite di velocità a 30 Km/h.

Da stasera fino al 15 settembre non sarà più possibile parcheggiare a via Merullana nel tratto compreso tra Piazza di Santa Maria Maggiore e Largo Brancaccio per la ripavimentazione della strada

Da mercoledì 26 agosto al 6 settembre manutenzione anche in alcuni tratti di viale Somalia, che comporteranno il divieto di sosta per tutta la giornata e rimozione forzata nel tratto tra via Salaria e largo Forano, limite massimo di velocità a 30 km/h e divieto.

A Ostia, dal 7 al 31 settembre, circolazione alternata in via del Lido di Castel Porziano per sistemare la pavimentazione della strada. Quindi, per quasi tutto il prossimo mese, divieto di sosta con rimozione su ambo i lati e, come detto, senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri nella parte di carreggiata interessata dal cantiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA