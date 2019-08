Tangenziale Roma, oggi via alla demolizione: chiusure e deviazioni sulla Tiburtina

Oggi partono i lavori di abbattimento del tratto di Tangenziale est davanti alla stazione Tiburtina. Si tratta di 500 metri di sopraelevata e l'operazione che durerà 450 giorni di lavoro costerà 7 milioni e 600 mila euro. I lavori di smantellano prevedono un nuovo piano della viabilità locale alternativa per le auto.

Da oggi, sulla Circonvallazione Tiburtina, direzione via Salaria, sarà vietato il transito nella corsia principale della Tangenziale in prossimità dello svincolo Portonaccio - Tiburtina. Sulla Circonvallazione Nomentana, verso San Giovanni, non sarà consentito il transito dei veicoli nella corsia principiale, all'altezza del civico 474, in prossimità di via Teodorico. Sarà quindi obbligatorio svoltare a destra verso la corsia complanare con divieto di transito in entrata all'altezza del civico 490/496.



IL PIANOInoltre su via Tiburtina, in direzione di piazzale del Verano, scatta il divieto di transito sulla rampa di immissione della Tangenziale Est, in prossimità di via Masaniello per i veicoli in direzione via Salaria. Il piano della viabilità messo a punto dal Campidoglio prevede anche la chiusura della rampa ad altezza piazzale delle Crociate, direzione Stadio Olimpico. In pratica, gli automobilisti potranno raggiungere San Giovanni o lo stadio Olimpico utilizzando le complanari laterali o la Circonvallazione Interna, ovvero il tratto sotterraneo della Tangenziale Est. Intanto i piloni da abbattere sono già stati segnati e numerati. E verranno smantellai insieme alla rampa.

L'idea di abbattere la Tangenziale nacque sotto la giunta Veltroni con l'Accordo di Programma sottoscritto dall'Amministrazione che includeva la nuova Stazione Tiburtina con tutti i parcheggi, la nuova galleria della Tangenziale che passa alle spalle della Stazione stessa, il grande collettore fognario di Tiburtina/Pietralata. Anche il sindaco Marino annunciò l'abbattimento.

