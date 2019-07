Incidenti a catena: traffico in tilt sulla tangenziale Est a Roma: mezzi di soccorso in difficoltà

Tangenziale Est bloccata nel tardo pomeriggio a causa di una serie d’incidenti. Quello più di rilievo si è creato fra due auto su un tratto del tronchetto Roma-L’Aquila in direzione centro. In questo modo si è paralizzato per più di un’ora il traffico che ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla Tangenziale Est. Gli automobilisti si sono trovati in una colonna che procedeva a passo d’uomo. Contemporaneamente si sono verificati due tamponamenti sulla Tangenziale, uno dei quali all’altezza di corso Francia. I mezzi di soccorso hanno avuto parecchie difficoltà trovandosi imbottigliati nel traffico. Ultimo aggiornamento: 20:54 © RIPRODUZIONE RISERVATA