Roma, Tangenziale est: terminate le prime demolizioni, ecco la nuova viabilità tra Tiburtina e Nomentana

Terminata la demolizione del primo tratto della Tangenziale Est, altezza via Masaniello, cambia la viabilità della zona con una disposizione provvisoria della polizia locale, in vigore fino al 16 febbraio del 2020. Vietato l’ingresso dei veicoli su via Tiburtina provenienti dal Verano, che potranno proseguire in direzione di Portonaccio.

Roma, abbattuto un tratto della Tangenziale Est. Raggi: «Sogno realizzato»



Chiusa al transito anche Circonvallazione Nomentana in prossimità del piazzale della Stazione Tiburtina per la realizzazione di una corsia riservata esclusivamente ai mezzi di soccorso. Istituito il divieto di sosta per le auto con rimozione sotto il tratto di Tangenziale a via di Teodorico e da via Lorenzo il Magnifico a via Guido Mazzoni. Non sarà più possibile girare a sinistra provenendo da Circonvallazione Nomentana in direzione Piazzale della Stazione Tiburtina lato via Masaniello, con l’obbligo di svolta a destra in direzione via Pietro l’Eremita. Il divieto di parcheggio per le auto sarà esteso anche in via Guido Mazzoni, con esclusione dell’area centrale adibita al parcheggio dei pullman e transito dei mezzi Atac. Su via Arduino, infine, viene istituito il limite di velocità a 30 km/h.

Ultimo aggiornamento: 11:34

