11 Aprile 2021

(Lettura 4 minuti)

Tangenziale Est e A24 a Roma: da domani, lunedì 12 aprile, cambia sensibilmente la viabilità per migliorare la sicurezza stradale e la viabilità nel tratto in direzione San Giovanni e l'immissione verso l'Autostrada A24. La sperimentazione coordinata da Roma Servizi per la Mobilità e dal Gruppo Toto Holding - Strada dei Parchi prevede queste modifiche:

1) I veicoli provenienti dalla Tangenziale Est direzione San Giovanni, non potranno più svoltare a destra in direzione dell’A24, ma avranno la possibilità di girare alla successiva uscita a Largo Settimio Passamonti con inversione di marcia e instradamento diretto verso l’Autostrada.

2) I veicoli provenienti da via Tiburtina e dal Cimitero del Verano potranno rimanere sul lato destro della carreggiata e proseguire per l’A24 e San Giovanni, mentre sarà vietato immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla Tangenziale Est.

L'obiettivo della sperimentazione è la riduzione del numero di incidenti provocato dalle intersezioni dei flussi di traffico e, al tempo stesso, ridurre i tempi di attesa per i veicoli in ingresso a Roma dall'A24 e di quelli di accesso all'Autostrada. Per il cambio della viabilità sono previste comunicazioni sui pannelli a messaggio variabile, sul Grande Raccordo Anulare, sull'Autostrada A24 in ingresso a Roma.

«È una soluzione che abbiamo studiato insieme a Strada dei Parchi e nei prossimi giorni potremo valutare i primi impatti sulla viabilità di un quadrante strategico della nostra città», ha spiegato la sindaca Virginia Raggi.

Motivi di sicurezza, distinzione tra i flussi e riduzione del rischio di incidenti. Queste le motivazioni che hanno spinto il Comune a sperimentare una nuova viabilità sulla Tangenziale Est. Dopotutto, nel tratto compreso tra il tronco di scambio e il semaforo del nodo A24, nell'arco di 7 anni (fino al 2018) sono avvenuti circa 40 incidenti con una media di 6 sinistri all'anno.

LE DIRETTRICI

Il quadrante oggetto delle variazioni è quello riguardante l'immissione sull'A24 per chi percorre la Nuova Circonvallazione Interna in direzione di San Giovanni.

Da lunedì prossimo, in pratica, chi esce dalla nuova galleria (direzione San Giovanni appunto) per prendere l'autostrada A24 non potrà più salire la rampa, ma dovrà proseguire dritto, arrivare a largo Passamonti, fare inversione e quindi riprendere la Tangenziale direzione Olimpica e incanalarsi nel tratto che porta all'autostrada. «I veicoli provenienti dalla Tangenziale Est - spiega nel dettaglio Agenzia per la Mobilità - non potranno più svoltare a destra in direzione dell'A24, ma avranno la possibilità di girare alla successiva uscita a largo Settimio Passamonti con inversione di marcia e instradamento diretto verso l'Autostrada».

Modifiche alla viabilità sono previste anche per il flusso di automobili che si immettono sulla Tangenziale provenendo da via Tiburtina e dal cimitero Verano. Mentre prima si poteva prendere la corsia di sinistra per prendere la Tangenziale, ora si dovrà tenere la destra e salire sulla rampa. A questo punto sarà possibile voltare a sinistra e dirigersi verso la A24 oppure proseguire diritti e procedere verso San Giovanni.

«I veicoli provenienti da via Tiburtina e dal cimitero Verano - si legge sul sito di Agenzia per la Mobilità - potranno rimanere sul lato destro della carreggiata e proseguire per l'A24 e San Giovanni, mentre sarà vietato immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla Tangenziale Est».

L'obiettivo primario della nuova viabilità che è, ricordiamolo, una sperimentazione «è quello di migliorare la sicurezza stradale riducendo il numero di incidenti provocato dalle intersezioni dei flussi di traffico e, al tempo stesso, diminuire i tempi di attesa per i veicoli in ingresso a Roma dall'A24 e di quelli di accesso all'Autostrada».

Vero è che in quel tratto di Tangenziale il traffico è una certezza. «I flussi, soprattutto nella fase iniziale della sperimentazione, saranno monitorati costantemente da Roma Servizi per la Mobilità e da Strada dei Parchi». Vi saranno comunicazioni relative al cambio di viabilità sui pannelli a messaggio variabile sul Grande Raccordo Anulare e sull'Autostrada A24 in ingresso a Roma.

Da domani quindi ci sarà la separazione fisica delle correnti veicolari provenienti dalla nuova galleria in direzione San Giovanni e per chi sale sulla rampa provenendo da via Tiburtina. Il flusso in questo caso sarà canalizzato in direzione del semaforo dell'A24, sia per procedere verso l'autostrada, sia per chi voglia proseguire in direzione San Giovanni. A largo Passamonti, assicurano dall'Agenzia per la Mobilità, ci sarà un miglioramento del deflusso e anche un monitoraggio del passaggio delle auto per valutare al meglio la sperimentazione.

GLI INCIDENTI

Dal 2012 al 2018 è stato alto il tasso di incidentalità e quindi di feriti che sono stati complessivamente 14, con una media di due all'anno. Le persone complessivamente coinvolte negli incidenti tra feriti e illesi sono state 110, i veicoli invece 77 (la media è di 11 all'anno). «Il costo sociale complessivo - spiega sempre l'Agenzia - è stato di circa 1 milione di euro, con un costo sociale medio annuo di circa 150.000. L'anno peggiore, è stato il 2017, quando ci furono 11 incidenti con 21 veicoli e 6 feriti». «Solo nel 2017 - aggiungono - il costo sociale è stato di circa 350.000 euro, con un raddoppio dei valori rispetto alla media annuale».

I dati sull'incidentalità hanno quindi spinto il Comune a testare la nuova viabilità.

Laura Bogliolo