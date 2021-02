Tamponi gratuiti e senza l'obbligo della prescrizione medica anche per professori, presidi e collaboratori scolastici. Dopo che la campagna di test era partita in modo più agevole per gli studenti dalla Regione Lazio arriva il via libera alle analisi nei "Drive-in" anche per i professori e le varie figure professionali che lavorano nella scuola senza chiedere più a questi l'impegnativa del medico di famiglia.

Analogamente a quanto disposto per i liceali dai 14 ai 18 anni, infatti, anche il corpo docente e non solo potrà prenotare un appuntamento per un tampone rapido nei "Drive-in" del Lazio che sono più di 60 collegandosi direttamente al sito e inserendo semplicemente il proprio codice fiscale.

Roma, Covid. Bonus ai nuovi vaccinatori: «Incentivi di 40 euro l'ora, vanno bene anche i pensionati»

Ad annunciarlo è stato Egidio Schiavetti, capo segretaria dell'assessore alla Sanità Alessio D'Amato durante una commissione regionale Sanità: «Da domani (3 febbraio 2021 ndr) saranno "liberi" i tamponi antigienici per insegnanti e personale della scuola anche senza l'impegnativa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA