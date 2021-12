Martedì 21 Dicembre 2021, 23:10

La corsa è partita e non solo per gli ultimi acquisti ai regali di Natale. Perché non appena le farmacie hanno aggiornato la piattaforma, le prenotazioni per i tamponi sono andate sold out. Così con i posti al completo, richiedere un test anti Covid entro giovedì 23 è quasi impossibile. «Abbiamo registrato il tutto esaurito perché l’obiettivo è trascorrere le festività natalizie in sicurezza» spiega Claudia Passalacqua di Federfarma Lazio. Intanto le 700 strutture sanitarie hanno allungato l’orario per garantire a tutti i prenotati il test. Nello specifico: i turni sono stati raddoppiati e, in alcuni casi, triplicati con l’aggiunta dell’orario notturno.

Un’escalation di richieste iniziata con la stretta del 6 dicembre, quando il Green pass è diventato obbligatorio per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici come bus e metro. E quindi ai non vaccinati, non è rimasto altro che eseguire tamponi ogni 72 o 48 ore. «Ma per le prossime feste di Natale - precisa la dottoressa Passalacqua - la percentuale delle prenotazioni dei vaccinati sono altissime. Rispetto allo scorso anno, abbiamo notato un’attenzione ancora maggiore: i romani hanno voglia di festeggiare insieme ma allo stesso tempo, evitano di correre rischi». Dunque al veglione di Natale, i parenti si incontreranno non solo vaccinati ma anche con l’esito negativo del tampone. Lo stesso si sta già verificando anche per Capodanno. «Abbiamo già aperto le liste - anticipa Passalcqua - anche per l’ultimo dell’anno. Tutte le farmacie stanno lavorando a pieno regime per assicurare almeno per chi si è già prenotato, l’esame».

I KIT PER L’AUTO DIAGNOSI

Ma che la corsa al tampone per trascorrere il Natale in sicurezza sia già partita, lo conferma anche l’impennata di richieste per i kit da fare a casa. Ancora in farmacia infatti, sono disponibili i tamponi rapidi antigenici per le auto-diagnosi. Ma a causa del boom di richieste sono quasi finiti.

Chi non è riuscito a prenotare l’esame, ha comunque voluto provvedere con un tampone da fare a casa acquistando i kit: «È l’ultima spiaggia - conclude la farmacista di Federfarma - è chiaro che preferiscono fare l’esame eseguito da un medico. Però la preoccupazione è tanta, soprattutto da quando si sono registrati i primi casi della variante Omicron anche nel Lazio».

APERTURE NEL WEEK END

Con le strutture sanitarie che per tutte le due settimane di vacanza hanno allungato l’orario di lavoro e stabilito aperture “straordinarie” per il week end. «Ci stiamo attrezzando per poter eseguire tutti i tamponi che ci hanno richiesto. In alcuni casi, anche se le liste sono chiuse, abbiamo garantito comunque il test anche se fuori lista. Stiamo facendo un grande sforzo perché ci rendiamo conto di quanto sia importante che le famiglie trascorrano insieme le festività e allo stesso tempo, tenere sotto controllo la situazione dei contagi» conferma Maria Ersilia De Angelis, titolare della farmacia di via Marmorata a Testaccio.