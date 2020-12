Serve un tampone rapido (ossia un test antigenico) per il Covid entro Natale? A Roma ci stanno pensando in tanti, in vista delle feste e delle possibili visite a parenti e amici (sempre tenendo debito conto delle norme anti contagio) Nella Capitale ci sono tre modalità: presentarsi a uno dei drive-in allestiti dalla Regione Lazio, effettuarlo in farmacia o in uno dei centri privati autorizzati.

Modalità e prezzi

Per queste ultime due soluzioni non è necessaria la prescrizione medica e il prezzo è per tutti 22 euro, anche se ci sono centri che lo eseguono privatamente con costi più alti, intorno ai 50 euro. Ai drive-in, invece, si accede solo con prescrizione del medico curante - in particolare per i sospetti casi positivi e i contatti stretti - e quindi non è possibile utilizzare questa soluzione come semplice screening preventivo in vista del periodo natalizio. Le strutture autorizzate dalla Regione si possono trovare sul sito web di Salute Lazio, al link https://www.salutelazio.it/strutture-private-autorizzate-test-antigenici-rapidi mentre le farmacie che eseguono i test si consultano qui: https://www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi-o-test-sierologici

I tamponi rapidi sono test antigenici: la modalità di prelievo è identica a quella del tampone molecolare e avviene, quindi, con un prelievo di campione biologico tramite tampone naso-faringeo. In pratica questi test servono a rilevare, nei campioni respiratori del paziente, delle proteine virali (gli antigeni). In ogni caso le diagnosi di positività devono essere confermate con un test molecolare (il tampone classico).

