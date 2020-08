«Ho fatto solo il mio dovere». Poche ed essenziali parole quelle di Syria D'Amico, 18enne di Ladispoli. Modesta più del dovuto perché un anziano deve la vita a questa ragazza della protezione civile Dolphin che fuori servizio è prontamente intervenuta per soccorrerlo nella cittadina balneare.

IL FATTO

Ore 19.30 di martedì scorso, lungomare Marina di Palo. L'uomo, un 80enne residente a Roma ma in villeggiatura a Cerveteri, è a passeggio con la moglie quando all'improvviso finisce a terra. Non è una semplice caduta ma un infarto in corso. Diversi passanti secondo il racconto della Dolphin e di alcuni residenti neanche si fermano per aiutare il pensionato. Eppure i tavolini di bar e chioschi sono pieni di clienti che continuano a bere spritz e prosecchi perché è l'ora dell'aperitivo. Syria non è più di turno con il gruppo dei volontari Estate al sicuro, progetto comunale realizzato, con fondi regionali, per il controllo sugli arenili e il divieto di assembramenti anti-Covid. Lei è un assistente bagnanti Fisa e si sta preparando anche per il corso da sommozzatori, il suo sogno. Stanca, è seduta a prendere un caffè con la madre. Solo da pochi minuti ha terminato di recuperare i resti di una barca trascinati a riva dalle onde, una delle tante mansioni lavorative di una giornata faticosa e caldissima. La situazione lì a Palo però sembra grave e decide di non perdere neanche un secondo. «Ho assistito alla scena testimonia la 18enne e mi sono precipitata dal signore. Era rivolto a pancia in sotto e l'ho girato. Polso e torace non davano segnali confortanti e la moglie mi ha detto che soffriva di cuore. Così gli ho praticato il massaggio cardiaco e a poco a poco ho visto che la situazione stava rientrando nella normalità. Dico la verità: dopo ho avuto un crollo emotivo».

INDIGNAZIONE

Non solo adulti, anche giovani si disinteressano. «Come si fa a restare distaccati in questi momenti? Sarà che noi siamo addestrati per avvenimenti simili», prosegue Syria. Nel frattempo viene allertata l'ambulanza che arriva dopo una decina di minuti. Gli operatori del 118 controllano battito e respiro dell'anziano che inizia a dare segni di ripresa dopo il pronto intervento del suo angelo custode. L'80enne si trova ora all'Aurelia Hospital con alcune fratture tra cui una costola, oltre al polmone perforato per via della rovinosa caduta. «Mio marito è in coma farmacologico, ha detto ieri pomeriggio la moglie, Isabella sta lottando ma è testardo in quanto originario di Carrara, la città del marmo. Noi siamo in vacanza a Cerenova, frazione di Cerveteri, città che amiamo tanto. Confido nei medici e dico che senza l'aiuto di quella ragazza di Ladispoli non ce l'avrebbe fatta. La ringrazio infinitamente di cuore». Da circa 30 anni la Dolphin istruisce ragazzi volenterosi pronti a dare il proprio contributo nel sociale. «È la soddisfazione più grande per noi parla Enzo Freddi, il responsabile della realtà Dolphin Ladispoli sapere che un giovane o una giovane del gruppo, come in questo caso, interviene in quel modo salvando una vita. Questa è la nostra missione. Lei vuole diventare sub. Avrà un futuro la ragazza. Come tanti che poi sono diventati sommozzatori, militari ed incursori entrando nella Marina o nell'esercito». Già pronto un riconoscimento per Syria. «La ringraziamo a nome della città dice il sindaco, Alessandro Grando ci rende orgogliosi. Stiamo preparando un encomio perché se lo merita. Invece è vergognoso che nessuno sia intervenuto per aiutarla, mi è stato riferito che molti passanti hanno fatto finta di nulla proseguendo la loro passeggiata. È grave, quell'uomo aveva concreto bisogno di essere assistito. L'azione di Syria vale ancora di più e speriamo che il signore si riprenda presto».



