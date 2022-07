Un suricato si aggira per le strade di Roma: corsa contro il tempo per salvarlo

In un primo momento, avevano pensato ad uno scoiattolo. Poi, quando si è alzato sulle zampine posteriori, è stato tutto più chiaro. Quello che Alice e Angelica si erano trovate di fronte, non era uno scoiattolo e nemmeno un gattone. Quello era un suricato. Un suricato? E da dove è saltato fuori? Queste le domande che si sono poste le due residenti di Casal Monastero, quartiere di Roma est dove, pare certo ormai da giorni, proseguono i singolari avvistamenti. «Forse è fuggito da qualche abitazione del posto?» Possibile. D'altro canto, gli unici altri esemplari della specie esotica che frequentano la capitale, si trovano al Bioparco oppure al cinema.

Quindi, come aiutarlo? Dalle immagini, riprese dal sottoscritto nel tentativo di avvicinarlo, l'esemplare appare denutrito. Anche e soprattutto per questo, ci si sta mobilitando per cercare di catturarlo al più presto così da poterlo affidare a personale specializzato. «L'ultimo avvistamento, dice Angelica, è del tardo pomeriggio di ieri quando, il suricato, ha tentato persino un timido avvicinamento». Da qui l'appello: «Se qualcuno lo ha perso o gli è sfuggito, si faccia avanti». Il quartiere di Casal Monastero, infatti, trafficato dalle auto, è a due passi dal grande raccordo anulare. Motivo in più, quest'ultimo, per cercare di trovarlo in fretta. Il suricato, o suricatta, è una piccola mangusta della famiglia Herpestidae. Diffuso nell'Africa Meridionale, è caratterizzato da una testa ampia e occhi grandi. Tipico, poi, il suo atteggiamento che lo vede rimanere in piedi sulle zampe posteriori per controllare la presenza di predatori che possono arrivare anche dal cielo. Abbastanza longevo, in cattività può superare i 14 anni di età.