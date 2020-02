Suppletive di Roma, il centrodestra lancia Leo: «Sfido Gualtieri a confronto pubblico»

Voglio sfidare il mio competitor Roberto Gualtieri a un confronto pubblico: così emergeranno chiaramente le nostre diverse visioni economiche

. Maurizio Leo candidato per il centrodestra alle suppletive per la Camera nel collegio Roma1 si presenta. L'economista, ex deputato di An e già assessore al Bilancio di Alemanno, è il nome proposto da Fratelli d'Italia e appoggiato da tutto il centrodestra. Al tavolo con lui Giorgia Meloni, Claudio Durigon, Annagrazia Calabria e Antonio Saccone.



È proprio la leader di Fdi a sferrare il primo attacco a Gualtieri: "La sfida non è facile, ma non vogliamo nemmeno che il ministro dell'Economia abusi del suo ruolo: ha 400 nomine a disposizione e in questa fase, nella sua doppia veste, dovrà rispettare la parcondicio televisiva". In sala, siamo in via della Scrofa, regna comunque l'armonia anche se i tanti nodi per le regionali non sono stati ancora sciolti. A partire dalla Puglia. C'è la consapevolezza che la sfida nel collegio di Roma 1 non sarà facile: è uno storico fortino del centrosinistra. Ma, come ricorda Francesco Storace attuale direttore del Secolo, "c'è un precedente ci conforta: la vittoria di Berlusconi contro Spaventa". La corsa è appena iniziata.

