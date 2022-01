Suppletive Roma, vince il Pd: Cecilia D'Elia va in Parlamento. «Metterò tutta me stessa»

A oltre due terzi delle sezioni scrutinate alle suppletive di Roma, Cecilia D'Elia - candidata del Pd - ha il 60% dei consensi, Simonetta Matone - in corsa per il centrodestra - il 21,68%, Valerio Casini (Iv) il 13%, Beatrice Gamberini il 3,29% e Lorenzo Vanni 1,99%.

D'Elia: «Grazie a tutti i romani, metterò tutta me stessa»

«Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese. #liberalaforza». Lo scrive su twitter Cecilia D' Elia commentando i risultati delle suppletive di Roma centro che la vedono nettamente vincitrice a scrutinio molto avanzato.

Zingaretti: «Felice per vittoria centrosinistra»

«Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a Cecilia D'Elia e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria». Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.