Arriva la Superluna di primavera sui monumenti di Roma: show il 20 marzo

Come spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope che segue, in diretta, passo passo, tutta la parabola della superluna sullo skyline di Roma, q uest’anno l’equinozio di Primavera cade il giorno 20 marzo, alle ore 22:58. Pochissime ore dopo, il 21 marzo alle ore 02:43, la Luna raggiungerà la fase piena. Una tale coincidenza non avveniva dal 2000 e non riaccadrà prima del 2030.



Tecnicamente, cosa accadrà? In quelle ore la Luna sarà in prossimità del proprio perigeo (ovvero la minima distanza dalla Terra, che toccherà alle 20:48 del 19 marzo, a 359380 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km), dunque sarà un po’ più vicina, più luminosa e un po’ più grande del solito. La Luna, infatti, descrive attorno al nostro pianeta un’orbita ellittica, perciò la sua distanza da noi non è costante, ma varia tra un valore minimo (perigeo) e un valore massimo (apogeo). Questa “sovrapposizione” tra Luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come “Superluna”.



Lo spettacolo è massimo al suo sorgere, ovvero al calar del Sole, o al tramonto del nostro satellite, ossia all’alba:

Durante il crepuscolo - spiega Masi - la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte. Di notte la sua luce è molto intensa, quasi abbagliante, rispetto a quella molto discreta del panorama. Al suo sorgere, la Luna - aggiunge l’astrofisico - si proietta dietro palazzi ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande, ma è solo un’illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, tratti dall’ambiente. Uno spettacolo particolarmente significativo nell’anno che celebra il 50° Anniversario dello sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna

.



Il Virtual Telescope, grazie ai suoi strumenti mobili, riprenderà la “Superluna” di Primavera mentre sorge sull’orizzonte di Roma condividendo in diretta la visione con i curiosi di tutto il mondo. La diretta è fissata per il 20 marzo 2019, a partire dalle ore 17.45. La partecipazione è gratuita. E’ sufficiente accedere, il 20 marzo dalle ore 17.45, al sito https://www.virtualtelescope.eu.

Occhi all'insù, telescopi pronti, conto alla rovescia già iniziato. Mancano pochi giorni per l'evento astronomico che vedrà protagonista assoluta ancora una volta, a distanza di un mese, lasui monumenti di Roma. Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, la volta celeste della Capitale regalerà l'ultima Luna piena del 2019, più grande, più luminosa, più lattiginosa che mai. Un evento che segnerà anche idealmente i festeggiamenti per l'arrivo della primavera, in sincrono con l'equinozio.