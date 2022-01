Super green pass e Ffp2, a Roma controlli e prime multe sui mezzi pubblici

Il display luminoso che ti accoglie all’ingresso di ogni stazione della metro ricorda in modo chiaro che da oggi sono in vigore le nuove regole per il trasporto pubblico: obbligatorio il super green pass e l’uso di mascherine Ffp2. Controlli capillare su tutta la rete compresa quella ferroviaria. La nuova ondata di contagi causata dalla variante Omicron ha imposto questa nuova stretta. In campo mille agenti ai quali si aggiungono circa 250 verificatori di Atac e un centinaio di Cotral. I controlli avvengono a campione. Diverse le multe elevate già in mattinata che vanno da 400 a 1.000 euro. Per lo più le sanzioni sono state fatte perché i passeggeri usavano mascherine chirurgiche. Pochi non avevano il super green pass. In un caso, un cittadino straniero, è risultato vaccinato con una sola dose a luglio. Centro nevralgico dei controlli la stazione Termini snodo cruciale per Roma. Agenti dei vigili urbani fin dall’apertura dei cancelli hanno effettuato controlli. «Tutto si è svolto in tranquillità e nella piena collaborazione dei cittadini. Anzi, molti ci hanno mostrato il Pass prima ancora che gli venisse chiesto» racconta Donatella Scafati, capo dei vigili della sezione Roma Centro. Da una prima stima il 95% dei viaggiatori è in regola.

