Balduina, allarme super coca: 8 volte più forte della polvere bianca, tra i clienti molti studenti

Una nuova droga sta prendendo piede fra i giovanissimi a Roma. E' una sostanza in cristalli (chiamata anche Shaboo) che viene fumata e che produce effetti otto volte superiori a quelli della cocaina. Sono stati i poliziotti del commissariato Monte Mario a individuare il fenomeno. Inizialmente nei controlli antidroga gli agenti hanno trovato, in tre mesi, quasi 20 minori in possesso dei cristalli e sono stati segnalati alla Prefettura.

Un numero altissimo, considerano gli investigatori, che evidenzia come questa droga stia prendendo piede fra studenti di 14, 15 e 16 anni. Ecco che gli agenti, proprio per contrastare il fenomeno, hanno già arrestato, in poco tempo, alcuni spacciatori romani trovati in possesso della droga che, a prima vista, sembra del sale grosso. Ma a cosa si deve l'aumento di questa sostanza sintetica nei giovani?

MOLTI MINORI A RISCHIO

Gli investigatori combattono questo tipo di acido da anni quando i cristalli erano molto marginali nel mercato. Originariamente lo Shaboo era esclusivo appannaggio della comunità filippina. Nel giro di poco il traffico dei cristalli è passato in mano a trafficanti cinesi per poi approdare a spacciatori italiani. Ecco, quindi, che gli investigatori, proprio nei controlli antidroga, hanno trovato molti minorenni con in tasca i cristalli proibiti.

LE ZONE DI SPACCIO

I controlli sono stati effettuati lungo le fermate della metro o delle ferrovie (come la stazione di Appiano) oppure nei punti di ritrovo come piazza Socrate ed anche in alcune sale giochi. L'allarme nasce dalla natura della droga sintetica. Può produrre effetti irreversibili sul cervello dell'assuntore colpendone il sistema nervoso.

QUANTO COSTA E COME FUNZIONA

È molto costosa: un grammo arriva ad essere spacciato per 300 euro. Ma il costo iniziale verrebbe riassorbito da un uso prolungato: un cristallo può essere usato più volte e produce degli effetti che arrivano a prolungarsi per 16 ore. La droga sintetica si fuma spesso in gruppo con una bottiglietta dove si mette un po' d'acqua e poi si applica il cristallo al posto del tappo.

EFFETTI DEVASTANTI

Una bomba di acido che può avere effetti devastanti sulla salute. I poliziotti hanno appurato che i ragazzi fanno una colletta da 10, 20 euro, l'uno e così ottengono il cristallo di droga che poi consumano in comitiva. Gli agenti del commissariato Monte Mario hanno subito alzato l'attenzione su questo fenomeno dedicandogli dei servizi mirati. In pochi giorni quattro spacciatori romani sono stati arrestati con quasi mezzo chilo di sostanza.



