Uomo si getta da viadotto della Roma-L'Aquila: l'allarme degli automobilisti

E' stato trovato e identificato il cadavere di un uomo che si è gettato stamattina verso le 8.30 da un viadotto della Roma-L'Aquila in provincia di Roma. Si tratta di un romano di 54 anni. L'uomo si era gettato nel vuoto da un viadotto. E' stata visto gettarsi nel vuoto alle 8.30 da alcuni automobilisti. Il corpo per alcune ore non è stato trovato essendo finito nella vegetazione sotto il "viadotto nuovo". Si è alzato un elicottero dei vigili del fuoco, mentre altri soccorritori erano sul terreno. Ultimo aggiornamento: 13:11