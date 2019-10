Roma, donna tenta di gettarsi dal palazzo dell'Accademia d'arte drammatica: «Mi hanno licenziata»

Salvataggio della polizia, stamattina, ai Parioli. Una donna, appreso di essere stata licenziata, è salita sul terrazzo condominiale dello stabile dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica ”Silvio D’Amico”, in via Bellini, a due passi dal Bioparco, con l’intenzione di gettarsi nel vuoto.



E’ stato un passante a notare la donna sul cornicione a oltre 15 metri d’altezza. In pochi minuti sono arrivati alcuni equipaggi del commissariato ”Salario Parioli”: gli agenti sono saliti sul terrazzo e hanno tentato di tranquillizzare la donna che però appariva del tutto frastornata: «Mi hanno licenziata e non ho i soldi per pagare l’affitto e mantenere mio figlio».Nel frattempo i vigili del fuoco avevano allestito autoscale e telone. Alla fine gli agenti sono stati così abili da poter afferrare la donna e affidarla al 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA