Venerdì 20 Maggio 2022, 08:07

Si è alzata con la scusa di andare in bagno mentre era a tavola insieme al papà e una coppia di suoi amici ma all'improvviso si è diretta verso il balcone senza che nessuno se ne accorgesse, ha aperto la porta finestra e si è lanciata nel vuoto. E' deceduta così una ragazza di 15 anni compiuti da qualche giorno. Un volo di una decina di metri che non le ha lasciato scampo. La ragazza si era recata in visita dal papà come accadeva spesso visto che i suoi genitori sono separati da una decina di anni. Stavano pranzando nella casa al terzo piano di un palazzo dell'Ardeatino, quando la ragazza ha compiuto il gesto estremo.

La quindicenne viveva a Livorno insieme alla mamma da quando i genitori si erano separati nel 2011. Da diverso tempo soffriva di disturbi psicologici ed era in cura con degli specialisti. Nulla però aveva allarmato i medici. Insomma la visita di routine che faceva ogni mese al padre non aveva controindicazioni. Qualcosa però deve essere scattato nella mente della ragazza che ha deciso di farla finita senza dire una parola. «Vado in bagno». Invece si è diretta verso il balcone e si è gettata nel vuoto dal terzo piano. Immediato l'arrivo del personale del 118 che ha cercato di rianimarla. Trasportata al San Camillo in gravi condizioni è deceduta poco dopo per le gravi lesioni riportate nell'impatto. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia dell'Eur guidati dal capitano Pierpaolo Apollo.

