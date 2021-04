Subiaco, verso il boom turistico per il ponte del 1° maggio

Verso il boom turistico del ponte del 1 maggio nella Valle dell’Aniene . Molte le prenotazioni per escursioni naturalistiche, tour culturali e naturalmente il ristorante fuori porta. I siti da poter visitare nell’alta Valle dell’Aniene non mancano, a Subiaco riapre la Rocca dei Borgia dove è nata la misteriosa Lucrezia, torna visitabile anche il laghetto caraibico di San Benedetto ed è ancora possibile ciaspolare in mezzo alla neve a Monte Livata.

APPROFONDIMENTI NEVE Neve ai Castelli Romani oltre i 500 metri: disagi da Velletri e Nemi,... ROMA Roma, assembramenti nel weekend: transenne a Trastevere e blocchi in... SCI Quattro atleti dello Sci Club Terminillo convocati dalla Fisi per... ROMA Monte Livata: «Con le aperture presi in giro dal ministro della...

Subiaco, i misteri di Lucrezia Borgia in mostra nella Rocca dove nacque

Nel Comune di Cineto Romano meritano una escursione le cascate del torrente Rioscuro, monumento naturale della Regione Lazio. Naturalmente sarà possibile visitare i Monasteri Benedettini, culla del Monachesimo occidentale, il convento di San Francesco, il museo del Borgo dei Cartai e in alta montagna riapre il Santuario della Trinità a Vallepietra. La Rocca dei Borgia di Subiaco, che presto ospiterà una mostra permanente di Lucrezia, la gran dama del Rinascimento e figlia del cardinale Rodrigo Borgia divenuto poi Papa Alessandro VI, riapre i battenti il 1 maggio e per tutto il mese sarà possibile visitarla solo tramite prenotazione dal venerdì alla domenica.

Zona gialla Roma, città (semi) aperta: «Poteva andarci peggio»

Per prenotare basta visitare il sito della Rocca, identica procedura per visitare il museo del Borgo dei Cartai. Dopo il lockdown e le relative chiusure c’è interesse per i tour culturali della cittadina sublacense. Naturalmente i Monaci che custodiscono i luoghi dove San Benedetto meditò la sua regola “ Ora et Labora” aspettano fiduciosi i visitatori. Sulla strada per i monasteri si puo’ abbinare anche l’escursione naturalistica con la vista al laghetto caraibico di San Benedetto sul fiume Aniene, sempre nel rispetto delle norme anti – covid.

Dalle bellezze storiche ed artistiche a quelle ambientali il passo nell’alta Valle dell’Aniene è breve, basta arrivare a Monte Livata nella catena dei Monti Simbruini nell’omonimo Parco Regionale. A Livata si può ancora trovare la neve e ciaspolare con “ LIvata Escursioni “ e la tecnica giapponese dello Shinrin- yoku. Non mancano le prenotazioni nei ristoranti .

Monti Simbruini, i guardiaparco nutriranno a Cervara i cervi rimasti senza cibo per la neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA