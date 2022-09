Subiaco, tre ville svaligiate nella stessa notte: pensionata non si accorge dei ladri al piano superiore

A Subiaco, nella valle dell'Aniene a nord est di Roma, torna in azione la banda delle ville. Questa volta ne hanno attaccato addirittura tre in una serata. I proprietari sono tre fratelli, uno era assente e le famiglie degli altri due erano uscite, mentre l’anziana madre era rimasta a casa.

La zona presa di mira è contrada Montore un'area residenziale con molte ville e non lontana dalle altre due contrade visitate dai ladri, da aprile a giugno, contrada Pozziglio e Camarde. Il modus operandi della banda è sempre lo stesso, colpiscono in tarda serata dopo che i residenti sono usciti. Come è accaduto la sera tra sabato e domenica scorsa nella villa di un infermiere in pensione, che ci abita con moglie e due figli e vicino ci sono le due abitazioni dei cognati, colpite anche quelle.

Siamo in contrada Montore, a ridosso della provinciale per Monte Livata: ”Mio cognato è stato l'ultimo ad uscire - racconta ancora scosso Antonio Checchi, infermiere in pensione - intorno alle 21,15. Siamo andati alla passeggiata gastronomica delle Raiche. Siamo tornati intorno alle 23.30 e abbiamo trovato le porte finestre aperte e il caos dentro le tre ville”.

I malviventi hanno forzato le porte finestre dei saloni e sono entrati anche nella villa dove al piano terra c'è l'anziana madre che era rimasta a casa. “Stava vedendo la televisione - racconta Antonio - e non ha sentito i ladri che svaligiavano l'appartamento di mio cognato al piano superiore “.

La banda cercava le stesse cose che ha rubato alle altre ville, una decina in tutto, oro, gioielli, denaro ed orologi di valore.

“Nella mia Villa - dice Antonio Checchi - hanno portato via oro e gioielli di mia moglie e mia figlia e anche in quella di mio cognato Antonio. Nell'altra nulla, in quella l'altro fratello di mia moglie non viene spesso”.

Non é poco il valore di gioielli e oro, bottino magro per i contanti.

“Da una prima stima- racconta Antonio- intorno ai 12 mila euro ma dobbiamo ancora verificare bene, i soldi avevo 180 euro in un cassetto”.

Secondo il racconto delle vittime hanno messo a soqquadro solo le camere da letto. Nella fuga però hanno perso qualcosa: ”In giardino -dice l'infermiere - abbiamo ritrovato dei monili in oro”. Ma l'infermiere e gli altri famigliari non hanno dubbi, erano seguiti e monitorati. “Sono sicuro che qualcuno ci spiava da giorni - racconta Antonio - le ville sono in una strada senza uscita,pertanto sono sicuramente arrivati a piedi, sapevano che c'era solo mia suocera nel suo appartamento e hanno lasciato l'auto sulla strada principale che va verso Monte Livata”.

Ora vivono nella paura: ”In 36 anni non era mai accaduto nulla, ora ci sentiamo come violentati - dice l'infermiere - e non più sicuri dentro casa“.