Subiaco, rinasce il cammino di San Benedetto

I sentieri del cammino di San Benedetto da Norcia nei boschi tra Agosta e Subiaco verranno rilanciati e migliorati con 208 mila euro che arrivano dalla Regione. Serviranno per la manutenzione del tracciato che arriva anche Pozzaglia e Orvinio in provincia di Rieti. Il finanziamento nasce dal progetto dell’associazione Amici del Cammino, per sistemare i tratti dissestati. «È una cosa importante – dice Simone Frignani, ideatore e creatore del Cammino, nato nel 2012 – Verrannò sistemati tratti di strada sterrata e sentieri. Ci saranno anchr opere di drenaggio per lo scolo delle acque piovane e rendere agevole il percorso dei viandanti. Occorre sempre la manutenzione». Il Cammino parte da Norcia, dove nacque San Benedetto, nato nel 480 e morto nel 547, patrono d’Europa, e termina a Cassino dove il santo morì. C’è una tappa al Sacro Speco di Subiaco, dove San Benedetto si ritirò in preghiera per tre anni in una grotta e dettò ai discepoli la sua regola: «Ora et Labora». Un percorso di 16 tappe per 300 chilometri. «Dico sempre ai Comuni – conclude Frignani – che occorre fare sempre la manutenzione del percorso, invece si tende a fare sopratutto promozione ma è sbagliato». Il Cammino ha avuto nel 2019 settemila pellegrini e nel 2020, nonostante, il lockdown, ben cinquemila.

