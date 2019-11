Subiaco, incendio in una casa in centro: anziana di ottant'anni muore carbonizzata

Tragico incidente domestico ieri mattina a Subiaco: un’anziana è morta bruciata. A trovare il corpo senza vita di una ultraottantenne, sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri accorsi dopo l’allarme lanciato dai familiari. Sono in corso accertamenti per capire cosa abbia provocato il tragico evento. L’allarme è scattato nella tarda mattinata, ma quando i soccorsi sono arrivati hanno potuto solo constatare il decesso della donna, molto conosciuta in contrada San Francesco, una morte che ha colpito tutti i vicini e i conoscenti. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Nell’abitazione dove è avvenuto l’incidente sono rimasti a lungo i carabinieri e i pompieri per cercare di capire cosa abbia provocato il principio di incendio che ha portato al decesso della donna. Il corpo è stato portato all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

