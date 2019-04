Studentessa 17enne in gita molestata a Termini: interviene il prof e la polizia arresta il maniaco

Terrore domenica pomeriggio per una studentessa di 17 anni che è stata molestata sessualmente alla stazione Termini. La minorenne era con i compagni di scuola insieme ad alcuni professori. La scolaresca si stava recando ai treni per una gita. ”Ero fra le ultime del mio gruppo - ha raccontato in lacrime la studentessa ad un prof - ed un uomo mi ha bloccato le spalle, poi mi si è attaccato addosso ed ha iniziato a toccarmi mettendomi le mani sotto la maglietta e nei jeans”.

Il professore ha detto all’allieva di guardare bene fra la folla: era possibile che il molestatore fosse ancora presente. Così è stato, la ragazza ha visto in faccia l’aggressore che ora stava ad alcune decine di metri di distanza.

La polizia ha un presidio fisso che controlla la stazione e sono stati due agenti ad essere contattati dal professore che gli ha indicato il presunto maniaco. Questione di pochi minuti e l’uomo, un italiano, è stato bloccato dai poliziotti: dovrà rispondere di violenza sessuale. La minore è stata assistita da una donna poliziotto e da una psicologa della polizia.

Ultimo aggiornamento: 11:45

