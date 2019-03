Studente spacciava droga davanti alla Chiesa: arrestato 18enne a Casalotti

Spacciava droga davanti alla chiesa di Santa Rita da Cascia. Un giovane pusher italiano, uno studente di appena 18 anni, che lavorava per strada è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Casalotti. Studente e incensurato, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Il giovane pusher era stato notato aggirarsi in vicolo di Casalotti in atteggiamento sospetto, stazionando spesso nel piazzale antistante la chiesa di Santa Rita da Cascia, motivo per cui i militari hanno deciso di fermarlo per un controllo. Dalle sue tasche, durate la perquisizione, sono spuntati circa 30 grammi di hashish, l'occorrente per la suddivisione in singole dosi, un bilancino di precisione e 85 euro ritenuti provento della sua illecita attività. La droga e il materiale sono stati sequestrati mentre il 18enne è stato ammanettato e posto agli arresti domiciliari, dove rimane in attesa del rito direttissimo.

