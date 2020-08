Una spaghettata fra amici all'alba è finita in dramma. Un giovane di 27 anni studente fuori sede originario di Rimini, mentre si trovava in cucina al settimo piano di un palazzo, nel quartiere Africano, improvvisamente è finito giù dal parapetto della porta finestra ed è precipitato nel cortile interno. Un volo di 30 metri. Ricoverato all'ospedale San Giovanni le sue condizioni sono gravissime.

Studente cade dal settimo piano a Roma: è gravissimo

ALL'ALBA

Il dramma è accaduto intorno alle 5.30 del mattino nel palazzo di otto piani di via Scandriglia al civico 7. La strada è una piccola traversa di viale Libia, poco distante da ponte delle Valli. Il giovane di 27 anni, originario di Rimini, studente fuori sede, si trovava in cucina insieme ad altri amici dove stavano consumando un piatto di spaghetti. Improvvisamente è precipitato nel vuoto da una porta finestra.



Il corpo è finito in un cortile interno dove i condomini non hanno accesso. Il personale di un'ambulanza ha soccorso il ragazzo insieme ai carabinieri. Il giovane è stato portato in fretta in ospedale dove versa ancora in gravissime condizioni che comunque sarebbero stabili. Gli amici raccontando il fatto ai carabinieri hanno escluso che si tratti di un tentativo di suicidio ma piuttosto si sia trattato di una terribile fatalità.

GLI ESAMI

Sono stati fatti gli esami al ragazzo per vedere se avesse eccessivamente bevuto o meno. I risultati si sapranno domani. Dunque non un tentativo di suicidio ma un tragico incidente, resta da stabilire se il ragazzo avesse bevuto troppo, o se invece abbia solo fatto un movimento maldestro e fatale. Fino a ieri sera il giovane era ancora in vita.



