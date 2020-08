Studente cade dal settimo piano a Roma: è gravissimo

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un volo di quasi trenta metri. Unoè stato soccorso stamattina in gravissime condizioni nel cortile condominiale di un palazzo in via Scandriglia, zona viale Libia, a. Sul posto idella stazione viale Libia e della compagnia Parioli.A quanto ricostruito il 27enne italiano, studente fuori sede, è precipitato dalla finestra della cucina dell'appartamento in cui viveva, al settimo piano del palazzo. È stato portato in ospedale in gravissime condizioni. Sono in corso indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude nessuna pista. Sul posto per i rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo.