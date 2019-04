Striscione fascista sul Gra a Roma: «Noi non abbiamo tradito»

Estrema destra in azione alla vigilia della Festa della Liberazione: uno striscione con la scritta «25 aprile: il nostro onore. La vostra eterna sconfitta. Noi non abbiamo tradito!» è apparso nel pomeriggio a Roma. Lo striscione, affisso a una barriera anti-rumore sul Grande raccordo anulare tra le uscite di Romanina e Casilina e Romani, portava il simbolo di 'Azione Frontale'. Della vicenda si occupa la Digos.LEGGI ANCHE: Blitz neofascista dei tifosi laziali a Milano, striscione in onore a Mussolini, cori e saluto romano