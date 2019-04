A Torvaianica tornano le strisce blu sul lungomare ma la strada è piena di buche

Ultimo aggiornamento: 10:02

Tornano le strisce blu sul lungomare di Torvaianica. I parcheggi a pagamento dovrebbero scattare il 1° maggio prossimo, ma non è escluso che il Comune di Pomezia decida di anticiparli già a partire dal giorno di Pasqua. Un’eventualità tuttavia ancora al vaglio degli uffici. Confermate le tariffe del 2017. Lasciare l’auto per un’ora costerà 1 euro, che diventano 5 per l’intera giornata. Confermata anche la possibilità della sosta veloce, quella sufficiente a prendere un caffè al bar. Per 15 minuti si pagherà 25 centesimi. La fascia blu sarà attiva fino al 30 settembre tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 9 alle 20.La decisione del Comune sull’avvio del servizio dovrà arrivare entro un paio di giorni, il tempo sufficiente per la ditta che gestisce la fascia blu ad attivare i parchimetri e a ridipingere le strisce che delimitano i posti auto. Rimangono invece ancora quasi invisibili, nonostante la stagione balneare ormai alle porte, le strisce pedonali su molti tratti di Litoranea e in particolare sul lungomare delle Meduse. Di notte davanti alla caserma dei carabinieri, ad esempio, le zebre si distinguono a mala pena e finire nelle buche che si sono create tra una striscia e l’altra non è affatto impossibile.L’asfalto su lunghi tratti di Litoranea, sia verso Marina di Ardea che in direzione di Ostia, è in uno stato davvero precario. Dossi, avvallamenti, buche piccole e profonde e per questo molto insidiose che accoglieranno i turisti durante il lungo ponte da Pasqua al 1° maggio. La situazione è peggiore sulle strade interne, quelle parallele e perpendicolari al lungomare. Come a via Germania, a pochi passi dalla centralissima piazza Ungheria. Qui l’asfalto è stato rifatto solo per un tratto. Ridisegnati anche gli stalli per i parcheggi liberi che tuttavia hanno sollevato non poche polemiche tra i residenti e i commercianti. I cittadini lamentano infatti che le aree destinate alle auto siano state sovradimensionate. «Sono troppo larghe – dicono i negozianti – così hanno dimezzato i posteggi in una strada parallela al lungomare. Una follia perché d’estate, con la fascia blu, molti cercano parcheggio nelle strade interne e se prima era difficile trovarne uno libero, ora è diventato impossibile. Inoltre vorremmo capire perché il Comune ha riasfaltato solo un pezzo di strada, lasciando il resto in condizioni pietose». Dissestata anche via Siviglia, l’arteria che collega il lungomare delle Meduse con Campo Selva, che ospita l’area archeologica e l’unico campeggio di Torvaianica, frequentatissimo d’estate. Anche qui le strisce pedonali sono sbiadite e il manto stradale è pieno di avvallamenti e buche piuttosto insidiose.