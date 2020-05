Roma, le strisce blu tornano a pagamento. Le Ztl restano disattivate

La consigliera Fd'I di Roma Capitale Lavinia Mennuni chiede al sindaco Virginia Raggi di ritirare la reintroduzione del pagamento della striscia blu. «Il 4 maggio sarebbe potuta essere una bella giornata per i romani con la ripresa delle attività e con un allentamento parziale delle misure di salvaguardia dovuta al Covid 19 - afferma in una nota Mennuni -. A renderla meno bella ci ha pensato la Sindaca Raggi che con scarse ragioni e pessima scelta di tempo, ha immaginato di ripristinare la striscia blu. Ottima idea per fare cassa, molto meno per aiutare i romani e gli esercizi commerciali a rientrare verso la normalità, sapendo bene che chi non vuole rischiare il contagio eviterà i mezzi pubblici. Anzichè aiutare i romani impoveriti e frastornati da questa emergenza, li si mazzola, accentuando le difficoltà proprio nella ripresa della vita normale. Chiediamo a Virginia Raggi di ritirare - conclude Mennuni - la reintroduzione del pagamento della striscia blu. Pena il suo passare alla storia, per non aver risolto un problema di Roma ma per aver ulteriormente flagellato i romani nel momento più triste e delicato».



«Riteniamo assurdo che le strisce blu della Capitale tornino a pagamento». Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina. «Lunedì sarà il primo giorno di riapertura di molte attività, insieme al rientro in ufficio di molti cittadini romani. Agevolare la possibilità degli spostamenti con mezzi privati, a fronte di un trasporto pubblico che ancora deve affrontare la prova più dura, dovuta alle nuove misure di distanziamento sociale, era doveroso - aggiunge Politi -. Un gesto di attenzione alla salute dei romani che il Sindaco aveva garantito. Martedì porteremo subito in aula un atto per sospendere nuovamente il pagamento delle strisce blu fino a Giugno. Pensare di fare cassa sui lavoratori è abominevole. Invece di pensare di limitare al minino gli assembramenti su autobus e metro, obblighiamo, di fatto, i romani a prenderli. Virginia Raggi intervenga immediatamente», conclude Politi.



Il PD Campidoglio ha diffuso una nota:

La Fase due Roma implica anche il ritorno al parcheggio a pagamento. Da oggi (lunedì 4) torna il regime tariffario come prima del lockdown:sulle strisce blu nelle strade della città e, per chi non ha un abbonamento metrebus, i parcheggi di interscambio.Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. «I parcheggi di interscambio sono aperti con orario compatibile a quello del servizio metroferroviario: apertura ore 5.15, chiusura ore 0.30», si legge nella nota.Un provvedimento non condiviso dalle opposizioni che hanno chiesto di prorogare la gratuità della sosta su strada visto che l'emergenza sanitaria non è ancora finita. Ma evidentemente ci sono ragioni di bilancio che hanno costretto la giunta ad andare in un'altra direzione.