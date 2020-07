Roma, Medusa e altri ritratti: Corviale rinasce con la street art

al progetto dell'architetta italiana Guendalina Salimei ma tanti colori e tanti dipinti sul modello dei lotti a

Non il verde speranza del film " Scusate se esisto" ispiratoTor Marancia, divenuto uno dei punti più ammirati della città: ora la street art avanza sul grigio del cemento del Serpentone di Corviale. Ad armarsi di pennello i cittadini che si stanno mobilitando, coinvolti da Ida D’Orazi, da sempre impegnata per difendere il mega palazzo e i suoi residenti. Sono partiti dal secondo lotto, da Largo Odoardo Tabacchi, al pian terreno, ripulendo, dipingendo le pareti grigio sporco, colorando le fioriere, mettendo a dimora finalmente piante e fiori colorati, ed ancora grazie all’intervento di artisti, anche famosi a livello internazionale, sono apparsi i primi dipinti. C’è Giunluca D’aversa che dipinge una Medusa con i serpenti in testa, colorando con il suo pitone vivo avvolto sul braccio, ma ancora dipinti della maternità, volto di donne, la natura e l’ambiente a fare da sfondo su ritratti di giovani. Corridoi, androni, ingressi al degrado in cui viene lasciato il palazzo di un chilometro e mezzo, che oggi possono diventare un'immensa opera d'arte da citare e visitare.