Roma-L'Aquila è la strada più trafficata d'Italia. Maglia nera anche al Gra

Il bollino nero del traffico italiano spetta a Roma . Tra le prime cinque strade a maggior concentrazione di veicoli, infatti, tre sono della Capitale. È questa la fotografia che emerge da uno studio realizzato da Octo, la società specializzata in elaborazione di Big Data e che, per conto delle agenzie assicurative, si occupa di fornire le scatole nere per le auto, quelle che permettono di alleggerire il costo delle polizze e che, allo stesso tempo, consentono di monitorare il traffico dei veicoli.L'analisi è partita dall'Indice di concentrazione delle strade che vengono monitorate in tempo reale. Dalla rilevazione di un mese ordinario con attività lavorative e scolastiche a regime, emerge un quadro a tinte fosche per gli automobilisti capitolini. La via con un Indice di concentrazione che arriva al 100% (dunque la più trafficata) è l'A24, nel tratto urbano di Roma. È, in sostanza, il metro che poi permette di poter misurare quanto caos c'è nel resto della Capitale e della penisola. Quando nell'area della Roma-L'Aquila che si trova in città si raggiunge il top del traffico, secondo gli analisti di Octo, il flusso è al 95% nella Tangenziale di Napoli, la seconda strada da incubo. Solo dopo, all'88%, arriva il Grande raccordo anulare. Un po' più distante, al 72% di concentrazione, la Tangenziale Est che da viale Castrense passa per Tiburtina, Salaria, Corso Francia e arriva in via della Pineta Sacchetti).IL PARALLELOE qui spunta il risultato della storica sfida tra Roma e Milano. Il capoluogo lombardo, in proporzione, non ne esce con le ossa rotte come quelle, invece, della Città eterna. Il traffico, infatti, fatto sempre al 100% quello del tratto urbano dell'A24, raggiunge il 52% sulla Tangenziale Ovest di Milano, il 49% sulla Tangenziale est e il 47% sulla Tangenziale Nord. Sempre a Roma più ridotte, invece, sono le percentuali del traffico del Lungotevere (40%), di Viale Guglielmo Marconi (38%) e di Via Cristoforo Colombo (37%). C'è però una fascia oraria da evitare più delle altre? Gli analisti di Octo fanno notare come nella Capitale il momento nero è un particolare tratto del Grande raccordo anulare: quello che va dall'uscita dell'Appia a quella della Colombo. È qui che, di solito, c'è una coda che si ripete sempre. Dal lunedì al venerdì, nel periodo scolastico, la fascia oraria più nera, in quel tratto, è dalle 7.45 alle 9.15. L'altro periodo critico del Gra è quello legato al percorso inverso (da via Cristoforo Colombo all'Appia), ma dal lunedì al giovedì dalle 17.30 alle 19.15. Dunque (incidenti e imprevisti permettendo), evitare queste fasce orarie dovrebbe trasformare il viaggio sul Raccordo in un'esperienza libera dal continuo gesto dell'accelerazione intervallata dalla frenata. Sempre per la Capitale è possibile dare il riconoscimento della consolare più a bollino nero. Anche questa volta il quadrante Sud ne esce con una situazione particolarmente difficile. «La Tiburtina è una strada particolarmente critica, ma più di tutte è la Tuscolana», spiega Nunzio Calì, Chief technology officer dell'azienda. È lui ad aggiungere come tutte le vie che portano a Roma hanno comunque una particolare criticità e a far capire come la gara delle vie più trafficate sia quasi da testa a testa. E, di sicuro, anche in questo caso, si può pensare a una sfida particolarmente lunga. Una di quelle in grado, in sostanza, di generare una nuova coda.LA STORIAL'impresa di via Lamaro, nel quartiere di Cinecittà, è nata 18 anni fa ed è diventata una realtà internazionale con sedi a Boston, Londra, Stoccarda, Madrid, Shanghai e San Paolo del Brasile. Ha circa 6 milioni di utenti connessi e ha uno dei più vasti database telematici al mondo. Per il nuovo amministratore delegato dell'azienda, Nicola Veratelli, il futuro della sicurezza in auto (e non solo) è digitale. Ed è grazie anche a queste scatole nere che si possono avere dati in tempo reale sulla mobilità, interpretarli e cercare di individuare soluzioni per rendere tutto più snello. A fotografare, perché no, le condizioni delle vie della capitale. «Tutto è legato all'analisi dei Big Data - spiega l'ingegnere, con un passato alla Hertz a Londra e in diverse multinazionali - In futuro potranno avere maggiori applicazioni, anche nel campo della salute». Sottolinea come per Octo ci sia la necessità di puntare alla «crescita della mobilità intelligente» e di «sviluppare soluzioni innovative per nuovi mercati, in Italia e soprattutto in Europa e in America». L'impresa è arrivata a raccogliere 248 miliardi di miglia di dati di guida e ad analizzare 464.000 sinistri ed eventi assicurativi.